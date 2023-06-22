Роман Асхабадзе: «Факел» можно включить в список открытий сезона в РПЛ»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» рассказал о ситуации со своим контрактом.

— После ответного стыкового матча с «Енисеем» вы сказали, что ваш контракт с «Факелом» рассчитан до 15 июня. Сегодня уже 22-е. Остаетесь в воронежском клубе?

— Есть определенная процедура. Должен собраться совет по содействию развитию футбольного клуба, который возглавляет губернатор. Мы подведем итоги, обсудим точечные и наиболее важные моменты в работе. После этого, думаю, контракт будет продлен, согласно общему положению.

— Собрание состоится на этой неделе?

— Думаю, в течение нескольких дней.

— Испытываете ли вы гордость за проделанную в минувшем сезоне работу?

— Я горжусь нашими болельщиками, командой, ребятами. Они все выдержали. Тысячи людей были вместе с «Факелом» — и дома, и на выезде. По этому показателю мы занимаем одно из ведущих мест в лиге. Несмотря на сложнейшие переезды, перелеты, логистику, игроки и болельщики выстояли.

— Можно ли назвать «Факел» открытием сезона в РПЛ?

— Учитывая все аспекты и нюансы, думаю, да. Если брать в расчет логистику, самый небольшой бюджет в РПЛ, посещаемость, количество проданных абонементов, считаю, «Факел» можно включить в список открытий сезона.

«Факел» занял 14-е место в чемпионате России, команда осталась в РПЛ благодаря двум победам над «Енисеем» (1:0, 2:0) в стыковых матчах.