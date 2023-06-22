Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:27

Роман Асхабадзе: «Факел» можно включить в список открытий сезона в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» рассказал о ситуации со своим контрактом.

— После ответного стыкового матча с «Енисеем» вы сказали, что ваш контракт с «Факелом» рассчитан до 15 июня. Сегодня уже 22-е. Остаетесь в воронежском клубе?

— Есть определенная процедура. Должен собраться совет по содействию развитию футбольного клуба, который возглавляет губернатор. Мы подведем итоги, обсудим точечные и наиболее важные моменты в работе. После этого, думаю, контракт будет продлен, согласно общему положению.

— Собрание состоится на этой неделе?

— Думаю, в течение нескольких дней.

— Испытываете ли вы гордость за проделанную в минувшем сезоне работу?

— Я горжусь нашими болельщиками, командой, ребятами. Они все выдержали. Тысячи людей были вместе с «Факелом» — и дома, и на выезде. По этому показателю мы занимаем одно из ведущих мест в лиге. Несмотря на сложнейшие переезды, перелеты, логистику, игроки и болельщики выстояли.

— Можно ли назвать «Факел» открытием сезона в РПЛ?

— Учитывая все аспекты и нюансы, думаю, да. Если брать в расчет логистику, самый небольшой бюджет в РПЛ, посещаемость, количество проданных абонементов, считаю, «Факел» можно включить в список открытий сезона.

 
Роман Асхабадзе. «Весь сезон соответствовали статусу «Наглецы из Воронежа». Интервью Романа Асхабадзе

«Факел» занял 14-е место в чемпионате России, команда осталась в РПЛ благодаря двум победам над «Енисеем» (1:0, 2:0) в стыковых матчах.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вембаньяма ждут в «Сан-Антонио». Сможет ли крутой француз затмить звезд НБА?
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алаев: «Прежде чем отправлять вариант для проекта календаря, я должен сам себе ответить на все вопросы по нему»

Алаев: «Если после публикации календаря РПЛ будут подозрения, значит, буду держать ответ»