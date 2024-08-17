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Сегодня, 04:13

Асхабадзе: «Довольны, что назначили Пятибратова главным тренером «Факела»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе объяснил, почему новым главным тренером стал Дмитрий Пятибратов.

«Не буду рассказывать про различные варианты развития событий, кандидатов. Здесь мы упираемся в наши возможности. В любом случае теперь Дмитрий Пятибратов вернулся на должность главного тренера «Факела». Как все знают, он именно у нас получил практику и статус в этом качестве. Уверены, что его эмоции и опыт, а также понимание, что такое Воронеж, воронежские болельщики и осознание всех ограничений и проблем, которые есть в «Факеле», помогут Дмитрию Анатольевичу все это воспринять адекватно и перебороть. Мы довольны, что назначили Пятибратова главным тренером нашей команды. Он свою состоятельность доказал в «Чайке» — это факт, который нельзя оспаривать. Поэтому, думаю, всё у нас сложится и с этим тренером сделаем шаг вперед», — цитируют «Известия» Асхабадзе.

«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Пятибратов входил в тренерский штаб «Факела» с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, а с сентября 2022 года по апрель 2023 был главным тренером команды из Воронежа.

Дмитрий Пятибратов. «Факел» как зеркало РПЛ. Что не так в лиге с тренерами? Колонка Казакова
Источник: «Известия»
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
Роман Асхабадзе
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