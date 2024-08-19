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Сегодня, 07:42

Асхабадзе: «Не так много тренеров, готовых прийти в «Факел» в такой ситуации»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе объяснил, почему клуб назначил Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды после ухода Игоря Черевченко.

«Пятибратов проявил себя, как полноценный тренер. Он вывел в ФНЛ команду с ограниченным бюджетом. Там «Чайка» доказала свою состоятельность. Это – рука тренерского штаба. Мы знакомы с Пятибратовым очень давно, именно в «Факеле» он впервые стал главным тренером, до этого был помощником.

В общем, назначение стало совокупностью многих факторов. Сегодня в «Факеле», в Воронеже, тяжелая ситуация. И не так много тренеров, готовых прийти в команду в такой ситуации. Мы благодарны Пятибратову за принятое решение», – цитирует «РБ Спорт» Асхабадзе.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
Роман Асхабадзе
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