Асхабадзе: «Старт сезона не такой, какой мы в «Факеле» ожидаем»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал старт команды в новом сезоне.

«Старт сезона не такой, какой мы ожидаем. Но на это есть определенные причины. Людям, которые работают в регионах с другой обстановкой, с другой логистикой, этого не понять. Если мы берем последние два года, то мы не столько работаем, сколько выживаем. Мы не плачемся, но это — реальность. Нам тяжелее из сезона в сезон, чтобы доказать свою состоятельность. К сожалению, ситуация не становится лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Асхабадзе.

В первых пяти турах «Факел» набрал 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице.