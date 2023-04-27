Асхабадзе: «Факел» будет бороться за выживание до конца»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в комментарии для «СЭ» оценил турнирное положение команды в чемпионате России.

«Перед первым туром в РПЛ я говорил, что «Факел» будет бороться. Я реалист, понимаю наши возможности. Учитывая наше место, отсутствие в РПЛ 21 год, все нюансы — я сказал, мы будем бороться за выживание. Ничего не изменилось. Мы будем бороться за выживание до конца. Футбол расставит все акценты», — сказал Асхабадзе «СЭ».

28 апреля «Факел» сыграет в Москве с «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ. Начало — в 20.00 мск.

После 24 матчей «Факел» с 18 очками располагается в зоне стыковых матчей на 14-м месте.