Бабаев: «Довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что доволен результатами на старте сезона-2024/25.

«Мы довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. На это есть объективные причины. Где-то ЦСКА потерял очки, не совсем исходя из логики игры. В частности, вспоминается матч с «Локомотивом». ЦСКА еще предстоит большая работа. Всем нам нужно сделать все возможное для того, чтобы добиться лучшего результата и команда поднималась выше в турнирной таблице», — цитирует Sport24 Бабаева.

После 7 туров ЦСКА с 13 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.