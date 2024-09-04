Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:57

Бабаев: «Довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что доволен результатами на старте сезона-2024/25.

«Мы довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. На это есть объективные причины. Где-то ЦСКА потерял очки, не совсем исходя из логики игры. В частности, вспоминается матч с «Локомотивом». ЦСКА еще предстоит большая работа. Всем нам нужно сделать все возможное для того, чтобы добиться лучшего результата и команда поднималась выше в турнирной таблице», — цитирует Sport24 Бабаева.

После 7 туров ЦСКА с 13 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
Читайте также
Украинец назвал российского атлета «недоразумением» на Паралимпиаде
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подали на развод
Покупательница квартиры Долиной подала встречный иск на певицу
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
Названы две самые распространенные схемы мошенничества
WP сообщила о масштабе потерь ВСУ с помощью кадров кладбища в Харькове
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя