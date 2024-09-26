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Сегодня, 20:18

Гендиректор ЦСКА: «Не стоит ждать чудес и думать, что мы сразу увидим прежнего Пьянича»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» оценил физическое состояние полузащитника Миралема Пьянич.

— В какой он сейчас физической форме? Некоторых специалистов смущает как возраст игрока, так и то, что последние два сезона он провел в чемпионате ОАЭ.

— Пьянич прошел все тестирования. По крайней мере, по медицинским показателям нет никаких отклонений. А дальше уже все зависит от набора формы. Очевидно, что нам надо набраться терпения. Не стоит ждать чудес и думать, что мы сразу увидим того Пьянича, которого все хорошо помним. Мы понимаем, что потребуется какое-то время.

— А вы держали в голове опыт неудачных выступлений в РПЛ статусных футболистов — Маркизио за «Зенит», Шюррле в «Спартаке»?

— Конечно, это тоже учитывалось. Высказывались разные точки зрения. Но тут нужно понимать, что этот трансфер можно назвать комплексным. Помимо спортивной составляющей, речь еще идет и об имидже ЦСКА, всего нашего футбола. Все-таки тут нужно учитывать колоссальный опыт этого футболиста, которым он будет делиться с молодежью. Этот переход, думаю, поможет российским клубам в дальнейшем вести переговоры с игроками с мировым уровнем.

Так что, на мой взгляд, в совокупности этот трансфер в любом случае должен быть удачным. Что касается возраста, то современные тенденции нам хорошо известны. Сейчас люди играют и до 36, и до 37, а некоторые и до 40 лет. Да, чудес не бывает, природа берет свое. Человек не может показывать тот футбол, который он демонстрировал в 25 лет. Тем не менее, Пьянич по-прежнему обладает ценными игровыми качествами. Он очень трепетно относится к своему здоровья, питанию. Все это дает нам основания полагать, что Миралем принесет ЦСКА пользу не только в имиджевом и репутационном плане, но и на футбольном поле.

Миралем Пьянич и&nbsp;Роман Бабаев. «То, что Пьянич пошел на эти условия, приехал с семьей, говорит о его реальном отношении к России». Интервью гендиректора ЦСКА

Соглашение с 34-летним боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев

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