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Бабаев: «Были удивлены, что Николич с первых дней решил выпустить Пьянича на замену»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

— Безусловно, не только в случае ЦСКА, но и для других клубов это будет определенным подспорьем. Не секрет, что некоторые иностранцы с опаской воспринимают информацию о продолжении карьеры в России. Сейчас Давила переехал в Мексику. На мой взгляд, уровень безопасности в Мехико и Москве несопоставимый. Когда есть такая опция позвонить условному Пьяничу, это увеличивает шансы.

— Что волновало Пьянича перед переходом?

— Вопрос безопасности. Очевидные вопросы. Безопасность его семьи, детей. Когда приезжаешь в Москву, понятно, нас преподносят в определенном цвете за рубежом. Естественно, это вызывает тревогу у всех, кто рассматривает продолжение карьеры в России. Предложили приехать, воочию увидеть, что это не так. Мы ему рассказали, объяснили. Он наводил справки, общался с Рахимичем, другими знакомыми из России. Удалось этот миф развеять.

— Он пришел к выводу, что Москва — безопасный город?

— Не было какого-то резюме. Он понял, что все слухи и разговоры, что в Москве нужно ходить от бомбоубежища к бомбоубежищу немножко преувеличены. Считаю, что Миралем дебютировал достаточно неплохо. Были удивлены, что Марко с первых дней решил выпустить его на замену. Но, конечно, физические кондиции не оптимальные. Я не специалист по физической подготовке, но думаю, что ему потребуется полтора-два месяца, чтобы набрать форму.

Миралем Пьянич
Роман Бабаев

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