Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Насколько я понял, Антон Миранчук рассматривает только вариант с Европой»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы не рассматривали кандидатуру полузащитника Антона Миранчука после его ухода из «Локомотива».

«Антон Миранчук, безусловно, очень сильный футболист, но эта кандидатура не обсуждалась. Тем более что с Вадимом Шпиневым много общались в рамках перехода Рифата Жемалетдинова. Во-первых, насколько я понял, Антон рассматривает только европейские варианты, а во-вторых, повторюсь, по этой кандидатуре мы переговоров не вели», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

1 июля «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука из клуба в связи с окончанием срока действия контракта. В сезоне-2023/24 футболист провел 38 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.