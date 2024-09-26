Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Все здравомыслящие люди понимают, что Пьянич не произносил антироссийских фраз»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» прокомментировал слова полузащитника Миралема Пьянича, который два года назад отказался играть товарищеский матч со сборной России.

— В комментарии для официального сайта ЦСКА Пьянич сказал, что готов извиниться за те слова об отказе проводить товарищеский матч со сборной России. Думаете, теперь число тех, кто скептически воспринял этот трансфер, уменьшится?

— Он все-таки немного не так сказал. Миралем заметил, что если он кого-то задел своими словами, то готов извиниться. На самом деле, все здравомыслящие люди понимают, что Пьянич не произносил никаких антироссийских фраз. Разговор шел о том, что на тот исторический момент, когда ФИФА и УЕФА приняли соответствующие решения, он посчитал неприемлемым их нарушать. Да, конечно, это обидно. И мне в том числе, как болельщику сборной России. Но надо понимать, что человек не стал прятаться за красивыми фразами, не промолчал (по принципу, решили там где-то без меня, а я постою в стороне), а высказался. И тот факт, что он приехал сейчас в Россию с семьей в ситуации, когда деньги не стояли для него на первом месте, ярче всего говорит о его реальном отношении к нашей стране, к нашему футболу.

В сентябре 2022 года Пьянич назвал неудачным желание боснийской футбольной федереации проводить товарищеский матч со сборной России. В конечном итоге игра не состоялась.