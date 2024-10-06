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Сегодня, 22:38

Бабаев — об обращении Федотова в CAS: «Жаль, что до этого дошло. Но имеем то, что имеем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1) прокомментировал судебные споры с бывшим главным тренером команды Владимиром Федотовым.

— Есть ли конкретика по слушаниям спора с Федотовым? Когда они состоятся в CAS?

— Нет. Будет очень длительное рассмотрение. Думаю, не раньше, чем через несколько месяцев будет только назначена дата первого заседания. То есть, как правило, это очень длительный процесс.

— У вас поменялось мнение о человеческих качествах Федотова после его обращения в CAS?

— Нет. Это его выбор. Конечно, мы были расстроены, пытались найти какой-то компромисс. К сожалению, не удалось. Повторюсь, в этом нет ничего предосудительного. Это его выбор. Я бы так не поступил. Вы, может быть, не поступили. Но, повторюсь, это не повод клеймить человека и говорить о том, что он неправ. Он считает, что он прав.

— Как вы оцениваете вероятность победы?

— Как очень высокую. Нужно учитывать определенный политический подтекст, это международная инстанция. Как все может развернуться, мы не знаем. Как вы знаете, например, дело по «Вест Хэму» было просто приостановлено. Решение не было вынесено. Здесь русские с русскими? Возможно. Но тем не менее считаю, что наша позиция абсолютно законная.

— Как вы общались, когда пытались решить ситуацию?

— Общались абсолютно нормально. Деловой разговор. После такого расставания всегда непросто общаться, как это было до. Но это часть футбольной жизни. Никто не застрахован: ни менеджеры, ни футболисты, ни тренеры. Не удалось достичь компромисса. Но коммуникация, отношения как были, так и остались. Это его выбор. Жаль, что до этого дошло. Но имеем то, что имеем.

— Как принималось решение об увольнении Федотова?

— Совместное решение, которое долго обсуждалось. Не было никаких коалиций. Было прозрачно и честно. Руководствовались одной целью: изменения должны пойти на пользу команде.

Владимир Федотов (тренер)
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев

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