Бабаев: «ЦСКА видит у Пьянича огромную мотивацию вновь играть на высоком уровне»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал подписание контракта с боснийском полузащитником Миралемом Пьяничем.

Соглашение с 34-летним боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

«Миралем Пьянич — мировая звезда, с которой за последние десятилетия немногие могут сравниться в видении поля, исполнении штрафных ударов и передач. Мы видим его огромную мотивацию вновь играть на высоком уровне — это большой вызов для него, который он рад получить в 34 года», — приводит слова Бабаева пресс-служба армейцев.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находился в статусе свободного агента с июля 2024 года.