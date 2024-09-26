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Сегодня, 17:38

Бабаев: «ЦСКА видит у Пьянича огромную мотивацию вновь играть на высоком уровне»

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал подписание контракта с боснийском полузащитником Миралемом Пьяничем.

Соглашение с 34-летним боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

«Миралем Пьянич — мировая звезда, с которой за последние десятилетия немногие могут сравниться в видении поля, исполнении штрафных ударов и передач. Мы видим его огромную мотивацию вновь играть на высоком уровне — это большой вызов для него, который он рад получить в 34 года», — приводит слова Бабаева пресс-служба армейцев.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находился в статусе свободного агента с июля 2024 года.

Источник: Telegram-канал ПФК ЦСКА
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев

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