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Сегодня, 05:07

Березовский: «Огромные деньги, которые начали попадать в российский футбол, сыграли с Кокориным злую шутку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский рассказал, что ему нравилось в нападающем бело-голубых Александре Кокорине.

«Кокорин от природы очень резкий, взрывной парень. И по фигуре прямо видно было: предрасположен к футболу. Не в обиду тому же Смолову, Кокорин все же чуть талантливее. Если бы в грамотную струю попал, Саня был бы топ-игроком. На уровне самых сильных футболистов мира. Но карьера пошла иначе.

Огромные деньги, которые начали попадать в российский футбол, сыграли с Сашей злую шутку. Человек еще не сформировался как мужчина: по сути 18-летний юноша, а получает такую зарплату. Если рядом нет хорошего советчика, надежного друга, пройти это очень сложно», — цитирует Sport24 Березовского.

33-летний Кокорин забил 50 голов и сделал 26 голевых передач в 203 матчах за московское «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/football/news-649088-berezovskiy-o-kokorine-stalby-top-igrokom-na-urovne-silneyshikh-v-mire-bolshiye-dengi-sygrali-s-nim-zluyu-shutku
Александр Кокорин
Роман Березовский
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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