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Березовский: «Соболев может все перевернуть своей игрой, своим отношением к делу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-голкипер «Зенита» Роман Березовский прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«По ситуации Соболева в «Зените» могу только догадываться, более объективно может оценить кто-то внутри коллектива. Мое субъективное мнение — на действиях «Зенита» и заварухе вокруг его перехода сказалась травма Глушенкова. И резко после неудачной игры с «Химками» они яростно кинулись искать русского нападающего, которых сейчас не так много. Соболев может все перевернуть своей игрой, своим отношением к делу», — цитирует «РБ Спорт» Березовского.

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Роман Березовский
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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