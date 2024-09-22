Березовский: «Соболев может все перевернуть своей игрой, своим отношением к делу»

Экс-голкипер «Зенита» Роман Березовский прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«По ситуации Соболева в «Зените» могу только догадываться, более объективно может оценить кто-то внутри коллектива. Мое субъективное мнение — на действиях «Зенита» и заварухе вокруг его перехода сказалась травма Глушенкова. И резко после неудачной игры с «Химками» они яростно кинулись искать русского нападающего, которых сейчас не так много. Соболев может все перевернуть своей игрой, своим отношением к делу», — цитирует «РБ Спорт» Березовского.

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.