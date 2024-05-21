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Березовский: «В Тюкавине восхищает умение бороться за место в штрафной, голевое чутье»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сорной Армении Роман Березовский отметил сильные качества нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.
«В Косте восхищает умение бороться за место в штрафной, голевое чутье. Особенных скоростных качеств нет, но умеет найти зону, в которой должен находиться, принять решение. Ради этого может подтолкнуть соперника, чтобы не было фола — и получается незаметно, естественно. Все эти навыки, думаю, передались от отца, тоже спортсмена. У Кости очень футбольная голова настоящего игровика и прирожденного форварда. Умница!» — цитирует Sport24 Березовского.

В этом сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 37 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-649099-berezovskiy-o-tyukavine-v-atletiko-yest-zadatki-dlya-etogo-dolzhen-uchit-yazyk-yesli-zakhochet-uskorit-adaptatsiyu
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
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