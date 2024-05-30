Березовский: «Сперцян был готов к Европе еще год назад, он способен к быстрой адаптации»

Бывший голкипер «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский оценил возможность переезда в европейский чемпионат полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Эдик еще раньше был готов к Европе, год назад. Про «Боруссию» я не слышал, но универсальные способности позволят Сперцяну заиграть в таких командах. Не столь важно, в какой клуб переходить, потому что он способен к быстрой адаптации», — приводит слова Березовского Metaratings.ru.

Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду с июля 2021 года. На счету хавбека 33 гола и 25 результативных передач в 108 матчах. Соглашение игрока с «Краснодаром» рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.