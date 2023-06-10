Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:15

Роман Березовский рассказал, остался ли в обиде на Павла Садырина после обвинений в сдаче матча «Зенит» — «Спартак» осенью 1996 года

Игорь Рабинер
Обозреватель
Голкипер Роман Березовский.
Роман Березовский.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной Армении, бывший вратарь «Зенита», «Динамо» и многих других команд РПЛ Роман Березовский в беседе с обозревателем «СЭ» рассказал, остался ли в обиде на главного тренера сине-бело-голубых Павла Садырина после обвинений в адрес голкипера своей команды в сдаче матча «Зенит» — «Спартак», состоявшегося в последнем туре чемпионата 1996 года.

— Скандал ведь начался далеко не сразу, а через полтора года. Сначала с Сергеем Дмитриевым интервью, потом с Садыриным. Причем тренер выдвинул версию, что через вас игру сдал Виталий Мутко, который вскоре выдавил его из команды.

 — Это все надуманно. Просто мои несуразные ошибки. Затем было заседание и официальное решение КДК. Там присутствовал Садырин, некоторые из игроков. Дмитриев не появился. По этой причине его, наоборот, дисквалифицировали на несколько месяцев. Ничего серьезного не было. А после этого мы поехали на сборы и больше к этой истории не возвращались.

— После этого вы с Садыриным общались?

— Нет. Только во время матчей пересекались.

— Злость по отношению к нему сохранилась?

— У меня? Ни в коем случае! Когда в церкви бываю, всегда ставлю за упокой и за него, и за всех, кто ушел.

Березовский находился в системе «Зенита» с 1994 по 2001 год.

Полное интервью с Романом Березовским читайте на сайте «СЭ»

Роман Березовский
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
«Спартак» — чемпион по xG». О каких сигналах говорил Абаскаль?
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышов: «Для меня главным разочарованием стало «Динамо», мой родной клуб»

Галактионов: «Игроки «Локомотива» за счет самоотдачи и воли сумели переломить неудачную часть сезона»