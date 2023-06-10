Березовский: «Тикнизяна очень выделял наш тренер по физподготовке, который работал в «Реале»

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский в интервью обозревателю «СЭ» высказался о недавнем новичке сборной Армении Наире Тикнизяне из «Локомотива».

— В сборной Армении сейчас нашествие игроков из РПЛ с армянскими корнями. Началось с Хорена Байрамяна, затем Сперцян, Наир Тикнизян, Георгий Арутюнян. Как в Армении к этому относятся?

— Журналисты довольны — команда усиливается. А футболисты видят в их глазах конкурентов. Раз они вызываются, то большая вероятность, что будут играть. Это должно стать для местных игроков дополнительной мотивацией. Каждый по-разному реагирует. Кто-то в меру своей испорченности может и обидеться, для кого-то это станет катализатором прогресса.

— Тикнизян эмоционально дебютировал в матче с Турцией, праздновал гол с болельщиками.

— Очень хорошо влился в коллектив. Общительный, разносторонний парень. Сам приходил в наш офис физподготовки, пытался выяснить свои показатели, очень был этим заинтересован. Видно, что хорошо развивается, и у него большие шансы прогрессировать, если «Локомотив» отпустит. Наира очень выделял наш тренер по физподготовке Хавьер Меньян. Он очень именитый, лучшие годы провел в «Реале». Судя по тому, что Тикнизян забивает сейчас важнейшие мячи, он движется в правильном направлении.

24-летний защитник начинал свою карьеру в ЦСКА. Он перешел в «Локомотив» в 2021 году. В прошедшем сезоне Тикнизян провел 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

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