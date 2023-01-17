Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:50

Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: «В восьмерке по итогам чемпионата будем, будет хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о том, какой результат команды можно будет считать успехом по итогам чемпионата России-2022/23.

— Насколько тяжело Самаре решать свои задачи, быть вверху таблицы?

— А вы вспомните, сколько мы могли набрать очков, выиграй у «Локомотива» (1:1), когда упустили победу на последних минутах, а еще засчитай нам гол в матче с «Краснодаром» (0:0). Добавьте нам очков шесть — сейчас были бы около пятого места. И таких разговоров про наши трудности бы не велось. Игра у нас есть. Есть стабильность благодаря тренерскому штабу и футболистам. Поэтому все у нас хорошо. Осталось подготовиться ко второй части сезона, — сказал Ежов в интервью «Известиям».

— Какой результат стоит считать успешным по итогам чемпионата?

— В восьмерке будем, будет хорошо, я считаю.

«Крылья Советов» после первой части сезона РПЛ занимают 11-е место, набрав 20 очков в 17 матчах.

Источник: Известия
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Спартаке» отреагировали на многочисленные слухи вокруг Промеса
«Химки» пообещали календари первым 20 болельщикам, которые оформят Fan ID
В «Спартаке» уверены, что клуб успеет выполнить требования МВД для максимальной посещаемости в 2023 году
В «Спартаке» заявили, что договоры с новыми футболистами будут защищены юридически
Комбаров: «Сможет ли Рассказов проявить себя в «Крыльях»? Все в его руках!»
Агент Сычевого прокомментировал информацию о том, что его клиенту предлагали сменить гражданство с российского на украинское
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ежов — о возможном переходе РФС в АФК: «Все равно это будут решать люди, которые выше нас»

Агент Сычевого прокомментировал информацию о том, что его клиенту предлагали сменить гражданство с российского на украинское