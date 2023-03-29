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Судейство

Сегодня, 11:52

Названы арбитры матчей 21-го тура РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).

1 апреля (суббота)

«Динамо» — «Сочи»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; ВАО- Кирилл Левников; АВАР- Денис Березнов; инспектор — Эдуард Малый.

«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР- Максим Гаврилин; инспектор — Виктор Кулагин.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Урал»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Образко; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Николай Левников.

2 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Химки» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Юрий Баскаков.

«Факел» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мартынов.

«Ростов» — «Торпедо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Дмитрий Семенов; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Игорь Синер.

Источник: РФС
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