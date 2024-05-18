Орещук об игре «Динамо»: «Возможно, уже завтра начнем отмечать чемпионство»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал победу клуба над «Крыльями Советов» (4:1) в домашнем матче 29-го тура РПЛ.

— «Динамо» чемпион?

— Даже не хочу верить в то, что бело-голубые теперь упустят золото! Сегодняшней игрой «Динамо» всем все доказало и показало. Бело-голубые будут чемпионами! Других вариантов не вижу.

— 4:1 — счет по игре?

— Наверное, «Крылья» все-таки не заслужили разгрома, но победа москвичей, конечно, закономерна. Теперь все в руках и ногах команды Лички. Дождемся, как сыграют конкуренты. Возможно, уже завтра начнем отмечать.

— А у вас есть предчувствие, что «Зенит» не выиграет в Грозном?

— Да и «Краснодар» может не победить «Сочи». Все реально. «Ахмат» всегда очень хорошо играет против «Зенита», отбирают очки. Не удивлюсь, если питерцы оступятся в Грозном.

— Бальбуэна — это похороны?

— Молодец! Начал сезон здорово. Потом, похоже, снизил к себе требования. А теперь вновь вышел на свой уровень, тащит за собой команду. Классно, что у него все получается. Он и свои прямые обязанности в обороне четко выполняет, и впереди хорош. Красавец!

— Зачем Нгамале играть 90 минут? Может быть, его просто выпускать уже в компенсированное время под гол?

— (Улыбается). Ну нет, нет. Нгамале разминается 90 минут, готовится. Потом уже забивает. Все логично. Без разминки в футболе ничего не бывает. Хороший трансфер, который себя, безусловно, оправдывает. Очень рад, что контракт с ним будет автоматически продлен. Камерунец еще принесет пользу бело-голубым немало пользы, — сказал Орещук «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 5 очков. При этом петербуржцы имеют один матч в запасе. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

25 мая команда Марцела Лички проведет выездную встречу с «Краснодаром».