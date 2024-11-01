Орещук: «Думал, что «Спартак» будет прямым конкурентом «Зенита» в борьбе за лидерство»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Спартак в начале сезона не нравился. В первых пяти турах думал, что команда будет прямым конкурентом «Зенита» в борьбе за лидерство, а сейчас тяжело говорить об этом. Армейцы неплохо начали сезон, но последняя игра с «Факелом» была удручающей. Небольшое предпочтение я отдал бы ЦСКА, а так будет, возможно, результативная ничья», — цитирует Орещука Vprognoze.ru.

После 13-го тура ЦСКА располагается на пятой строчке с 24 очками. «Спартак» занимает шестое место с 22 очками.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 2 ноября, в субботу, и начнется в 20.45 мск.