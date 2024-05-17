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Сегодня, 16:40

Орещук: «Динамо» проиграет само себе, если не станет чемпионом»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Крыльями Советов» в 29-м туре РПЛ.

Игра пройдет 18 мая в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 14.00 мск.

«Я думаю, процентов 80 шанс, что они станут чемпионами. Четыре очка в двух играх вполне по силам. Они проиграют сами себе, если не станут чемпионами. «Крылья» — это непредсказуемая, молодая и озорная команда. Здесь уж как пойдет игра, но «Динамо» обязаны их обыграть. Если не «Крылья», то кого?

Я понимаю, с «Краснодаром» вничью сыграть более реально, чем победить. Но «Крылья» обязаны победить. О каком чемпионстве можно говорить, если «Крылья» не обыграют? Не думаю, что осторожность выйдет на первый план», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

На данный момент команда «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 53 очка после 28 туров. Идущий на второй строчке «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50). «Крылья Советов» располагаются на 8-м месте (40).

Источник: Metaratings.ru
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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