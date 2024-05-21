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Сегодня, 16:55

Агент Рыбуса: «Звонят клубы и спрашивают о Мацее, но конкретики ни от кого пока не было»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса Роман Орещук рассказал «СЭ» об интересе к поляку со стороны других клубов.

«Звонят клубы и спрашивают о Мацее, но конкретики ни от кого пока не было. Все хотят дождаться конца чемпионата, а потом что-то решать. Мы готовы и открыты к предложениям, а что будет на самом деле, пока тяжело готовить. Интерес других российских клубов? Ну как интересы, просто клубы звонят и спрашивают: «А подписал он контракт с «Рубином»?» На ответный вопрос о возможном предложении клубы отвечают: «Нет, просто интересно». Пока так все складывается», — сказал Орещук «СЭ».

34-летний Рыбус в сезоне-2023/24 провел 7 матчей за казанцев во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. «Рубин» после 29 туров РПЛ набрал 41 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице.

Мацей Рыбус
Роман Орещук
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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