Орещук: «Удивлюсь, если Джикия окажется невостребованным в РПЛ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук уверен, что бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия точно найдет себе клуб.

«Удивлюсь, если Джикия окажется невостребованным в РПЛ. Это хороший футболист. Он найдет себе работу. Джикия правильно делает, что не бежит за первым встречным предложением. Всему свое время. Такой футболист спокойно найдет себе команду. Может, не в топ-клубе, но в хорошей команде точно будет играть. Если наберет форму и будет постоянно играть, то останется ведущим защитником России», — цитирует «Спорт День за Днем» Орещука.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.