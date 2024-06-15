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Сегодня, 03:26

Орещук: «Видимо, Смолов считает, что Кордоба слабее Тюкавина и с ним легче бороться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Краснодар» нападающего Федора Смолова.

«Все зависит от Федора: если он не готов смириться с ролью второго нападающего, то правильно делает, что уходит. Тюкавин — лучший футболист года, лучший игрок «Динамо». Конечно, конкуренция — это здорово, но Федор еще хочет поиграть. Видимо, Федор считает, что Кордоба слабее Тюкавина и с ним легче бороться», — цитирует Metaratings.ru Орещука.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-vidimo-smolov-schitaet-chto-kordoba-slabee-tyukavina-i-s-nim-legche-borotsya-372725/
Роман Орещук
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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