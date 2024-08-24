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Сегодня, 11:00

Орещук: «Соболев — не воспитанник «Спартака». Почему он не может перейти в «Зенит»?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук не считает, что нападающий Александр Соболев предает «Спартак», переходя в «Зенит».

— А вы понимаете самого Соболева? Не совершает ли он сейчас ошибку?

— Это его выбор. Таких моментов в футболе очень много. Ну не хочешь играть в «Спартаке» — никто же не держит. Придет время — так же скажет и «Зениту». Ну, скажет и скажет. Ибрагимович, на секундочку, тоже миллион клубов поменял.

— Ну вы и сравнили.

— Нет, я точно не сравниваю их как футболистов. Соболев не стоит и правой бутсы Ибрагимовича. Я сейчас про другое — про саму сложившуюся ситуацию. Не вижу в ней ничего плохого.

— Вот как?

— Ну а что? Век игрока не долог. Ему нужно не только думать о «ромбике», но и о других вещах. И потом: Соболев же не воспитанник «Спартака», в нем не течет красно-белая кровь. И если он окажется в «Зените», то ничего сверхестесственного в таком трансфере не увижу. Вот если бы речь шла о своем воспитаннике — это уже совсем другая история.

Педро и&nbsp;Александр Соболев. «Соболев точно окажется в «Зените». Но Дзюба был на две головы сильнее». Орещук — об игре в Питере, Барко и Клаудиньо

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За это время футболист провел 140 матчей во всех турнирах, забил 58 голов и сделал 32 результативные передачи. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

В июле 2024 года 27-летний Соболев был отстранен от работы с основной командой «Спартака».

Александр Соболев
Роман Орещук
ФК Спартак (Москва)
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