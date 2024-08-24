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Сегодня, 10:30

Орещук о Клаудиньо: «Живет игрой, ниже определенного уровня не опускается»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» заявил, что не считает полузащитника «Зенита» Клаудиньо противным футболистом.

— «Зенит» продлил контракт с Кладуиньо. Не считаете его игроком настроения? Питерский клуб еще с ним намучается?

— Нет, игра Клаудиньо не зависит от его настроения! Это реально сильный футболист, который способен делать разницу. Он не падает ниже определенного уровня. Дурака бразилец точно не валяет! Он как раз живет игрой. Клаудиньо мне чем-то напоминает Данни, который здорово смотрелся в «Зените». Португалец, если помните, боролся за каждый мяч, никогда не играл спустя рукава. Так и Клаудиньо. Да, что-то не получается порой, но в халтуре его не обвинишь.

Педро и&nbsp;Александр Соболев. «Соболев точно окажется в «Зените». Но Дзюба был на две головы сильнее». Орещук — об игре в Питере, Барко и Клаудиньо

В субботу, 24 августа, «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Клаудиньо
Роман Орещук
ФК Зенит
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