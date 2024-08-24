Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Орещук: «Рано петь оды Станковичу. Абаскаль тоже хорошо начинал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» на старте сезона.

— Разделяете восторги специалистов и болельщиков, которые считают, что «Спартак» набрал ход и поймал свою игру при Деяне Станковиче?

— Пока москвичи играют достаточно качественно, неплохо. Но вы же понимаете, «Спартак» — это особая история.

— Поясните, пожалуйста.

— Имею в виду круговорот тренеров в природе. И каждый из них вроде хорошо начинает. А потом все тише и тише... На короткой дистанции специалист эффективен, а затем возникает чувство дежавю. Все возвращается на круги своя — играют так же, как и при предыдущем тренере. Так что все-таки рановато петь оды Станковичу. Остановлюсь лишь на промежуточном выводе: начали сезон неплохо. Это факт.

— Намекаете на то, что и при Абаскале «Спартак» поначалу играл симпатично?

— Да. И не только при нем. Вспомните Карреру, Ваноли. Да любого специалиста!

— Можно ли согласиться со скептиками, которые говорят о том, что у «Спартака» на старте сезона слишком легкий календарь?

— Отчасти да. Обыграли «Химки», «Крылья», «Факел».

— Но уступили «Оренбургу» и не смогли одолеть «Ахмат».

— Поражение от «Оренбурга» все-таки не совсем показательное. Первый тур, искусственное поле... А вот «Ахмат» — системная, дисциплинированная команда. И «Спартак» бился, что называется, в закрытую дверь.

Педро и&nbsp;Александр Соболев. «Соболев точно окажется в «Зените». Но Дзюба был на две головы сильнее». Орещук — об игре в Питере, Барко и Клаудиньо

В субботу, 24 августа, «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Деян Станкович
Роман Орещук
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Жена Сергея Мандреко рассказала о тяжелой болезни мужа
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
ВСУ совершили неудачную попытку прикрепить флаг Украины на телевышку в ЛНР
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
В Якутии из-за отказа двигателя самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Хлестов считает, что «Зенит» играет в «спартаковский футбол»
Хлестов назвал удачу главным оружием «Спартака» в матче против «Зенита»
«Зенит» перейдет на три защитника, а какой план выберет «Спартак»? У Станковича есть шанс войти в историю
Орещук о Клаудиньо: «Живет игрой, ниже определенного уровня не опускается»
Орещук: «Почему бы Угальде не побороться за звание лучшего бомбардира сезона?»
«Зенит» — «Спартак»: результаты матчей и статистика команд в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Спартак»: результаты матчей и статистика команд в РПЛ

Гладилин считает, что Соболеву непросто будет играть в атаке в «Зените»