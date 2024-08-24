Орещук: «Рано петь оды Станковичу. Абаскаль тоже хорошо начинал»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» на старте сезона.

— Разделяете восторги специалистов и болельщиков, которые считают, что «Спартак» набрал ход и поймал свою игру при Деяне Станковиче?

— Пока москвичи играют достаточно качественно, неплохо. Но вы же понимаете, «Спартак» — это особая история.

— Поясните, пожалуйста.

— Имею в виду круговорот тренеров в природе. И каждый из них вроде хорошо начинает. А потом все тише и тише... На короткой дистанции специалист эффективен, а затем возникает чувство дежавю. Все возвращается на круги своя — играют так же, как и при предыдущем тренере. Так что все-таки рановато петь оды Станковичу. Остановлюсь лишь на промежуточном выводе: начали сезон неплохо. Это факт.

— Намекаете на то, что и при Абаскале «Спартак» поначалу играл симпатично?

— Да. И не только при нем. Вспомните Карреру, Ваноли. Да любого специалиста!

— Можно ли согласиться со скептиками, которые говорят о том, что у «Спартака» на старте сезона слишком легкий календарь?

— Отчасти да. Обыграли «Химки», «Крылья», «Факел».

— Но уступили «Оренбургу» и не смогли одолеть «Ахмат».

— Поражение от «Оренбурга» все-таки не совсем показательное. Первый тур, искусственное поле... А вот «Ахмат» — системная, дисциплинированная команда. И «Спартак» бился, что называется, в закрытую дверь.

В субботу, 24 августа, «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ. Начало — в 17.30 по московскому времени.