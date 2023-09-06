Орещук ответил агенту Масоэро на слова о мафии: «Мне смешно. Готов провести с ним конференц-колл»

Сегодня, 10:52
Лицензированный агент ФИФА Роман Орещук в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова представителя защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро Рикардо Алонсо Барреры об уходе игрока из «Пари НН».
Ранее Баррера назвал экс-спортивного директора «Динамо» Орещука мафией.
«Предложение Масоэро делал я. Официальное письмо от «Тобола» было у меня. Меня авторизовал «Тобол». Я разговаривал с Масоэро, встречался с ним. Он дал добро, но агент заблокировал эту сделку. Знаю, что он просил за аренду у «Тобола» больше 100 тысяч. В клубе посмеялись, потому что никогда в жизни таких денег никому не платили. Платить игроку и агенту за аренду — смешно. Агент сорвал сделку, хотя я пытался убедить, что это хороший выбор не только для него, но и для футболиста.
В тот момент «Тобол» только начинал поход в Лиге конференций. Там можно было с «Базелем», ирландцами, чехами сыграть. Они решили выбрать теплую ванну. Какое я отношение имею к тому, что он ушел из «Нижнего Новгорода»? «Нижний» в этой ситуации к нашим переговорам не имел отношения, они просто согласились на аренду игрока, чтобы сэкономить на заработной плате. Мне смешно. Готов с этим агентом провести конференц-колл. Мне просто интересно, почему он такие вещи говорит про меня. Какое отношение я имею к «Нижнему Новгороду». У меня там всего один клиент — Владислав Карапузов. К остальным футболистам не имею никакого отношения», — сказал Орещук «СЭ».
Масоэро выступал за «Пари НН» с 2021 по сентябрь 2023 года. Футболист провел за клуб 58 матчей, отметившись 1 результативной передачей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -