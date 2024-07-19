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Сегодня, 04:05

Орещук: «Если «Зенит» начнет бодро, то уже зимой можно будет вешать золотые медали»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от предстоящего сезона в РПЛ.

«Конкурентов у «Зенита» наверняка не будет, судя по тем играм, которые прошли в межсезонье. Но это только на бумаге, поэтому набор конкурентов будет примерно таким же, как и в прошлом сезоне: «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

Если «Зенит» начнет бодро, как они играли в Суперкубке против «Краснодара», то уже зимой можно будет вешать золотые медали. Что касается ухода Вендела и Клаудиньо, конечно, это скажется. Не факт, что новые ребята смогут сразу встроиться в команду. Похожая ситуация была с Малкомом, когда «Зенит» много оступался», — цитирует Metaratings.ru Орещука.

Источник: Metaratings.ru
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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