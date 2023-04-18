Орещук — о 100-летии «Динамо»: «В моем сердце всегда будет бело-голубой кусочек, желаю побольше побед и кубков!»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поздравил футбольный клуб со столетием со дня основания.

«Для меня «Динамо» стало вторым домом. Я очень благодарен этому клубу за то, что дали мне два шанса. Постарался не ударить в грязь лицом. В первый приход в клуб сработал на сто процентов. Второй приход не был так эффективен, как первый, но все равно есть что вспомнить. И та команда, которую я собрал, заняла шестое место и попала в еврокубки. Потом ребята играли в финале Кубка России и заняли третье место.

В моем сердце всегда будет бело-голубой кусочек. Я всегда переживаю и хожу на все игры. Слежу, как клуб развивается. «Динамо» идет в правильном направлении, так держать! Хочется, чтобы клуб в ближайшее время выиграл трофей. Жаль, что вылетели из Кубка России, но все в жизни бывает. Пусть поборются за медали. Любая медаль в этом году будет для клуба очень важна. Побольше побед, успехов, кубков, медалей!» — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Сегодня, 18 апреля, «Динамо» исполнилось 100 лет. Клуб был организован 18 апреля 1923 года.