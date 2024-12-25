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Сегодня, 13:59

Орещук: «Для «Динамо» было бы идеально продать Бителло за 25 миллионов евро»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на слухи, что полузащитник Бителло может покинуть московскую команду.

«Уход Бителло станет большой потерей для «Динамо», но я не верю, что он уйдет зимой. Зачем «Динамо» сейчас расставаться с Бителло? У клуба нет проблем с финансами. А если продавать Бителло, то только за большие деньги. Он «Динамо», если верить некоторым данным, обошелся почти в 13 миллионов евро, это большая сумма. Было бы идеально продать его за 25 миллионов евро», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

В нынешнем сезоне Бителло забил один гол и сделал девять результативных передач в 15 матчах РПЛ. Контракт 24-летнего игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
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Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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