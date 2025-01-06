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Сегодня, 13:27

Агент Орещук — об интересе «Динамо» к Глебову: «8-10 миллионов за него — это дорого»

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Агент Роман Орещук в комментарии для «СЭ» поделился мнением об интересе к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову со стороны московского «Динамо».

«Футболист стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Если придет Глебов, то для Фомина это будет подспорьем. Кто-то будет вместо него мяч отбирать. Но 8-10 миллионов за Глебова — это дорого», — сказал Орещук «СЭ».

В этом сезоне 25-летний капитан «Ростова» сыграл за клуб в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Дарик Агаларов

Данил Глебов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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