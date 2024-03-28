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28 марта, 13:38

Орещук: «У Тюкавина все впереди, а Кокорину нечего поправлять, он не жалеет ни о чем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слова Виктора Панченко, который назвал Константина Тюкавина более трудолюбивым, чем Александр Кокорин.

Константин Тюкавин. «Чалов останется в ЦСКА. Кокорин был талантливее Тюкавина, но Костя добьется в футболе большего». Интервью автора первого пента-трика в России

«Кокорин действительно талантливее Тюкавина? Я думаю, да. Я видел, как Кокорин начинал и играл и как Тюкавин начал и играет. Если бы у меня был выбор, конечно, я бы выбрал Кокорина. Но Кокорина с мозгами Тюкавина. У Тюкавина все впереди. А Кокорину, а что поправлять? Думаю, он сам не жалеет ни о чем, это его опыт и его история», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

На счету Тюкавина 33 гола и 24 результативных передачи в 117 матчах за «Динамо». Кокорин сыграл за московскую команду в 203 матчах, отметившись 50 голами и 26 результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru
Александр Кокорин
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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