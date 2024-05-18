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Сегодня, 07:58

Орещук: «Зная «Динамо», команда только сама себе может навредить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что бело-голубые только сами себе могут помешать стать чемпионами России.

«Испугаться могут. Зная «Динамо», команда только сама себе может навредить. А если будет играть в свою игру, то ничего ей не помешает стать чемпионом. Как сейчас вести себя руководству «Динамо»? Нет. Поверьте мне, в таких моментах лучше вообще отпустить. Каждый футболист понимает значимость этих двух игр. Здесь не надо ничего говорить. Просто сказал состав на игру, пожал ребятам руки, улыбнулся, обнялся, встали в круг, похлопали друг другу и в бой. Ничего здесь никому говорить не надо. Установка тренера должна быть четкой, лаконичной, с моментами игры в обороне, атаке, кто кого держит при стандартах. Не надо никого накачивать», — цитирует «РБ Спорт» Орещука.

За два тура до конца чемпионата «Динамо» идет на 1-м месте, опережая ближайшего преследователя на 2 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-znaya-dinamo-oni-tol-ko-sami-sebe-mogut-navredit/
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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