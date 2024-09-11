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Сегодня, 18:36

Орещук: «Сейчас Дзюба может играть в РПЛ с закрытыми глазами»

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Известный агент Роман Орещук высоко оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы выступать в чемпионате России на прежнем уровне.

«Уверен, форвард поможет любой команде из второй половины таблицы. Не забывайте, что вдобавок он будет предельно мотивирован. И посмотрите на уровень других наших нападающих. Он, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А Дзюба может играть в премьер-лиге с закрытыми глазами, если будет физически готов», — приводит слова Орещука RT.

Артем Дзюба пребывает в статусе свободного агента с июля нынешнего года. Его последней командой в профессиональном футболе был столичный «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023-го.

Источник: RT
Артем Дзюба
Роман Орещук
Футбол
РПЛ

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