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Сегодня, 11:15

Орещук: «Как можно сравнивать Соболева с Дзюбой? Артем на две головы сильнее»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» сравнил двух нападающих Александра Соболева и Артема Дзюбу.

— Соболев, по-вашему, сильный нападающий для нашего чемпионата?

— Хороший форвард. Не могу сказать, что прям сильный, но добротный. Его часто пытались сравнивать с Дзюбой. Но для меня такие параллели ни в какие ворота не лезут.

— Почему?

— Дзюба на голову сильнее. Да даже на две. Во всем. Понятно, что я имею в виду то время, когда Артем играл в «Зените», был в форме. Вот Месси или Роналду — это вечный спор. А тут все очевидно. Дзюба сильнее. А Соболев — хороший футболист.

Педро и&nbsp;Александр Соболев. «Соболев точно окажется в «Зените». Но Дзюба был на две головы сильнее». Орещук — об игре в Питере, Барко и Клаудиньо

Александр Соболев
Артем Дзюба
Роман Орещук
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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