Орещук: «Как можно сравнивать Соболева с Дзюбой? Артем на две головы сильнее»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» сравнил двух нападающих Александра Соболева и Артема Дзюбу.

— Соболев, по-вашему, сильный нападающий для нашего чемпионата?

— Хороший форвард. Не могу сказать, что прям сильный, но добротный. Его часто пытались сравнивать с Дзюбой. Но для меня такие параллели ни в какие ворота не лезут.

— Почему?

— Дзюба на голову сильнее. Да даже на две. Во всем. Понятно, что я имею в виду то время, когда Артем играл в «Зените», был в форме. Вот Месси или Роналду — это вечный спор. А тут все очевидно. Дзюба сильнее. А Соболев — хороший футболист.