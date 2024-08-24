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Сегодня, 10:45

Орещук: «Соболев перейдет в «Зенит». Скоро объявят»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук уверен: нападающий «Спартака» Александр Соболев в ближайшее время станет игроком «Зенита».

— Главный вопрос лета: где в итоге окажется Соболев?

— В «Зените».

— Уверены?

— Не сомневаюсь в этом. Насколько я знаю, вопрос решен на высоком уровне.

— Но тот же Александр Медведев говорит, что до сделки далеко, как до луны...

— Вы спросили — я ответил. Соболев будет в «Зените».

— А усилит ли он питерцев?

— А это уже не моя история (улыбается). Нужен, не нужен. Есть тренер, есть руководители. Раз покупают, значит, что-то в нем видят. От того, что я сейчас что-то скажу, ничего не поменяется. В «Спартаке» Соболев не останется. Вопрос уже решен. Скоро объявят.

Педро и&nbsp;Александр Соболев. «Соболев точно окажется в «Зените». Но Дзюба был на две головы сильнее». Орещук — об игре в Питере, Барко и Клаудиньо

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых.

Александр Соболев
Роман Орещук
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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