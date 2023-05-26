Орещук — о Писарском: «Боженька все видит. Нельзя кидать агентов»

Основатель агентства Magic Football Lab Роман Орещук высказался о неудачном выступлении нападающего Владимира Писарского в «Крыльях Советов».

«Писарский? Боженька все видит. Нельзя кидать своих агентов. Человек тебе помог, вытащил из чемпионата, который никто не знает. И Панченко правильно сказал, что ни к чему хорошему переход в «Крылья» не приведет. Никаких благ, кроме финансовых, я там не видел. Поэтому и нужен агент, который скажет: «Какие деньги?» — приводит слова Орещука Metaratings.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года за 1,35 миллиона евро. В составе самарского клуба он сыграл 10 матчей в РПЛ и не забил ни одного гола.