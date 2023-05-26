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Сегодня, 12:34

Орещук: «Если Дзюба кидает камень в огород агентов, пусть расскажет, почему Сафонов стал ему резко не нужен»

Виталий Косик
Корреспондент
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Основатель агентства Magic Football Lab Роман Орещук высказался о словах форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который назвал агентов злом российского футбола.

Ранее футболист заявлял: «Агенты — зло российского футбола. Когда они нужны — их нет».

«Да нет, он правильно, наверное, говорит. Агент — не тот, кто просто оформил сделку и спрятался. Агент — тот, кто будет вести тебя по рынку. У Дзюбы был агент Алексей Сафонов — он помог ему трудоустроиться и обрести вторую жизнь в Томске, когда возникла проблема в «Спартаке», и ни одна команда его брать не хотела. А когда он обрел вторую жизнь, агент ему и его отцу стал резко не нужен. Что же он это не вспоминает? Пусть вспомнит, как он ушел от Сафонова. Если ты кидаешь камень в огород агентов, расскажи, почему ты поступил некрасиво по отношению к Алексею Николаевичу. Говоришь «А» — говори «Б», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

После ухода из «Спартака» Дзюба присоединился к «Зениту», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

На данный момент форвард выступает за «Локомотив».

Источник: Metaratings
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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