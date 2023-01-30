Орещук: «Пока есть «Зенит», у «Динамо» нет шансов стать чемпионом»

Орещук заявил, что «Динамо» не смогут стать чемпионами России пока в лиге есть «Зенит»

Орещук заявил, что «Динамо» не смогут стать чемпионами России пока в лиге есть «Зенит»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что бело-голубые не смогут стать чемпионами России пока в лиге есть «Зенит».

«Не верю, что в ближайшее время «Динамо» станет чемпионом. Только если все легионеры уедут и будем играть русскими футболистами. «Динамо» может стать чемпионом, только если из чемпионата России уедут все легионеры, или наберет легионеров уровня «Зенита». Но у «Динамо» нет таких возможностей. Пока есть «Зенит», у «Динамо» нет шансов выиграть чемпионат», — приводит слова Орещука Legalbet.

Последний раз «Динамо» завоёвывало чемпионство ещё в СССР — в 1976 году.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 турах. Лидирует — «Зенит» (42 очка).