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Орещук: «Пока есть «Зенит», у «Динамо» нет шансов стать чемпионом»

Орещук заявил, что «Динамо» не смогут стать чемпионами России пока в лиге есть «Зенит»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Орещук заявил, что «Динамо» не смогут стать чемпионами России пока в лиге есть «Зенит»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что бело-голубые не смогут стать чемпионами России пока в лиге есть «Зенит».

«Не верю, что в ближайшее время «Динамо» станет чемпионом. Только если все легионеры уедут и будем играть русскими футболистами. «Динамо» может стать чемпионом, только если из чемпионата России уедут все легионеры, или наберет легионеров уровня «Зенита». Но у «Динамо» нет таких возможностей. Пока есть «Зенит», у «Динамо» нет шансов выиграть чемпионат», — приводит слова Орещука Legalbet.

Последний раз «Динамо» завоёвывало чемпионство ещё в СССР — в 1976 году.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 турах. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://legalbet.ru/news/oreshuk-poka-est-zenit-u-dinamo-net-shansov-stat/
Роман Орещук
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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