Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:26

Павлюченко поддержал Соболева: «Очень плохая ситуация. Хочу, чтобы он играл на российских стадионах»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию с форвардом красно-белых Александром Соболевым.

«Мне очень жалко, что такая ситуация произошла. Многие футболисты через это проходили. Поклонники хотят видеть его на поле, а Соболева там нет. Очень плохая ситуация. Хочу, чтобы он играл. И уже не важно, где — ЦСКА, «Динамо», «Локомотив». Главное, чтобы он играл на российских стадионах, чтобы радовал болельщиков», — сказал Павлюченко «СЭ».

Футболист выступает за «Спартак» с 2020 года. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что Соболев ведет переговоры о возможном переходе в «Зенит».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых.

Александр Соболев
Роман Павлюченко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
6
Обсудить
Читайте также
«Барса» бесплатно отпустила Гюндоган в «Манчестер Сити»
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
Минобороны показало кадры возвращения бойцов РФ из украинского плена
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
«Зенит» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Динамо» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Газзаев — о победе ЦСКА над «Акроном»: «Преимущество было безоговорочным»
У ЦСКА сложности с прямыми конкурентами. Остальных команда Николича громит на заказ
ЦСКА — «Акрон»: видеоарбитры исправили уже 22 ошибки судей
Медведев объяснил появление в стартовом составе «Зенита» Вендела и Педро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Акрон»: Обляков удвоил преимущество хозяев

«Зенит» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ прямой эфир сейчас