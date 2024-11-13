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Сегодня, 03:16

Павлюченко: «Нет команды, которая меня сильно удивляет в этом сезоне РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал команды, которые стали открытием и разочарованием в первом круге РПЛ.

«В принципе, нет команды, которая меня сильно удивляет. Если бы был клуб, который зашел из первого дивизиона и сейчас находился бы на первом месте, то я бы сказал, что он меня удивил. Могу точно сказать, что по-спортивному мне очень нравится «Краснодар». Они — молодцы. Команда борется с «Зенитом». Не дает им вздохнуть и подняться на первую строчку. Поэтому могу выделить «Краснодар». Если честно, то все сейчас на своих местах.

Конечно, «Зенит» может нагнать «Краснодар» в гонке за чемпионство. Все-таки «Зенит» — это «Зенит»! Могу сказать, что «Краснодару» будет очень тяжело. Я уверен, что «Зенит» почти не будет терять очки во втором круге и не будет проигрывать. Только если пару раз сыграют вничью. В этом вопросе к «Краснодару» я отношусь с опаской. Они где-то могут потерять очки, чего им вообще нельзя делать. Сейчас перед зимней паузой они набрали ход, но это может сыграть с ними злую шутку. Могут из-за этого сбавить. Возможно, конечно, будут какие-то приобретения. Но в этом плане зимняя пауза будет «Зениту» только на руку», — цитирует «Спорт День за Днем» Павлюченко.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 37 очками. На втором месте идет «Зенит» (36 очков).

Источник: «Спорт День за Днем»
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар

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