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Сегодня, 14:00

Павлюченко: «Локо» сейчас необходим такой форвард, как Дзюба»

Роман Павлюченко оценил переход Дзюбы в «Локомотив»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото ФК &quot;Локомотив&quot;
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью «СЭ» оценил переход Артема Дзюбы в «Локомотив».

— «Локомотив» подписал контракт с Артемом Дзюбой. Понимаете клуб?

— Дзюба — опытный футболист. Самое важное, что он забивной, всегда держал свой уровень. А «Локомотив» оказался в такой ситуации, что ему просто необходим такой форвард.

— Поясните, пожалуйста.

— Сейчас москвичам красивая игра не нужна. На первом месте стоит результат — турнирная ситуация обязывает. Дзюба способен добывать очки. Так что «Локо» поступил правильно. Артем уже тренируется, принял участие в контрольном матче. Если успеет набрать кондиции, то, не сомневаюсь, принесет железнодорожникам немало пользы. Главное, чтобы Дзюба подготовился.

— Сколько голов он забьет за 13 туров?

— Не готов сказать. Спросите у Дзюбы. Ему же играть за «Локо». Но, как я заметил выше, забивать он не разучился. Немного надо подготовиться в физическом плане, и все будет нормально.

Полностью интервью Павлюченко «СЭ» читайте здесь

Артем Дзюба
Роман Павлюченко
ФК Локомотив (Москва)
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