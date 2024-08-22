Павлюченко: «Когда мы хвалим «Спартак», то команда не может 5-6 матчей победить. Пока все идет хорошо»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» оценил старт сезона в РПЛ для красно-белых.

«Мне нравится «Спартак» при Станковиче. Но плохо, что мы хвалим «Спартак», говорим про чемпионскую игру. Когда только начинают это говорить, то команда не может 5-6 матчей победить. Так что не надо хвалить «Спартак», пока все идет у него хорошо», — сказал Павлюченко «СЭ».

После 5-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Спартак» с 10 баллами находится на 4-м месте.