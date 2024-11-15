Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:50

Павлюченко — о словах про Дзюбу: «Он прекрасно понимает, что это шутка. У нас хорошие отношения»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» объяснил слова в адрес игрока «Акрона» Артема Дзюбы.

Ранее Павлюченко в видео журналиста Тимура Журавеля назвал Дзюбу псом вонючим.

«У нас с Артемом дружеские, хорошие, теплые отношения всегда были и будут. Он прекрасно понимает, что это шутка, мы всегда так шутили друг над другом. Он меня поймет. Дзюба, увидев видео, сразу поймет, что это все любя. Мы хорошо дружим, он на меня никогда не будет обижаться. Пусть люди спят спокойно, это наши дружеские отношения», — сказал Павлюченко «СЭ».

В ноябре Дзюба в интервью matchtv.ru сравнил уровень, на котором выступал экс-футболист и комментатор Константин Генич с «первенством водокачки». В ответ Генич назвал Дзюбу футбольной псиной.

Артем Дзюба
Роман Павлюченко

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
Турнир UFC 309 пройдет в Нью-Йорке в ночь на 17 ноября
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
Амарала уволили два футболиста, имена кандидатов в спортдиры уже известны, но причем тут Черчесов? Что происходит в «Спартаке» во время паузы в РПЛ
Дубль Файзуллаева не спас Узбекистан от поражения в матче с Катаром
Сегодня
Вчера
Неделя