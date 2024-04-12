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Сегодня, 22:52

Павлюченко: «Возможно, Дзюба устал от футбола, но хотелось бы следить за его игрой еще год-два»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко высказался о состоянии нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.

«Зачем Дзюбе в Китай? Чтобы Слуцкий снимал видео для YouTube, а Дзюба снимался в этих роликах? Вообще, надо спросить у самого Артема, чего он хочет дальше? Если он хочет продолжать играть в футбол, то такие футболисты нужны российским клубам. Не знаю его целей, но мне бы хотелось, чтобы он еще поиграл сезон-два, потому что это яркий футболист. Тяжело видеть, как такие игроки завершают карьеру. Возможно, Артем устал от футбола, потому что он уже снимается в рекламе, в YouTube. Если он не хочет играть, то в Китай не поедет, хотя ради какой-то должности можно уехать», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

35-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. На счету форварда 12 голов и 9 результативных передач в 34 матчах за столичную команду. Соглашение игрока рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Роман Павлюченко
ФК Локомотив (Москва)
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