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Сегодня, 19:43

Павлюченко: «Сегодня есть «Зенит» и все остальные команды»

Павлюченко поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от игры с «Динамо».

«Судя по тому, что демонстрирует «Динамо» в последних матчах, конечно, я скажу, что «Спартак». Но «Спартак» тоже буксует в нашем чемпионате и, наверное, здесь будет правильно сказать, что это дерби и тут неважно, кто как играет и кто на каком месте. Это дерби, где будут биться. Мне кажется, сегодня «Спартак» сильнее «Динамо», но вы же знаете, что такое футбол. Перед матчем для меня фаворит — «Спартак», но «Динамо» — это раненый зверь после Кубка. Я думаю, «Спартак» должен воспользоваться состоянием, в котором сейчас «Динамо» находится. Джикия и Промес — два футболиста, которые определяют игру. Один — в обороне, другой — в атаке. Но их есть, кому заменить. Думаю, шанс для ребят, которые выйдут вместо этих футболистов, проявить себя. Трудно сказать, кто как сыграет. Сегодня тяжело заменить их, но в любом случае вместо них будет кто-то играть. Хочется, чтобы «Спартак» как-то немного пободался с «Зенитом» за чемпионство. Но сегодня, я так понимаю, есть «Зенит» и все остальные команды. Поэтому, я думаю, для «Спартака» второе место — это хорошо», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

На момент первого тайма счет в матче «Спартак» — «Динамо» — 1:0. Счет открыл Александр Соболев на 7-й минуте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-segodnya-est-zenit-i-vse-ostal-ny-e-komandy/
Роман Павлюченко
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