Павлюченко об индивидуальных тренировках Промеса: «Футболист такого уровня должен уметь перестраиваться»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал информацию о том, что нападающий Квинси Промес готовится к возобновлению сезона индивидуально.

«Думаю, что так можно подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме. В «Спартаке» тренерский штаб и тренеры по физической подготовке контролируют Промеса. Единственное, у команды есть товарищеские матчи, нарабатываются какие-то схемы — и Квинси выпадает из этого процесса, это не очень хорошо. Но футболист такого уровня и с таким мастерством должен уметь перестраиваться. Да, в этой ситуации есть небольшая проблема, но это не значит, что все пропало. Больших трудностей не должно возникнуть. Команда вернется со сборов — он все равно будет с коллективом и проблем не возникнет», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

Нидерландец пропустил все зимние сборы «Спартака» и занимался в Москве по индивидуальной программе. В текущем сезоне Промес сыграл в 16 матчах РПЛ, забил 14 голов и отметился шестью передачами.

«Спартак» сыграет первый в году матч против «Локомотива» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Игра состоится 22 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.